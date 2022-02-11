Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Kilis'te, inşaatta bekçilik yapan yabancı uyruklu bir kişi kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, inşaatta bekçilik yapan yabancı uyruklu bir kişi kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir inşaatta bekçilik yapan 58 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Ramadan, kaldığı kulübede kovanın içinde yaktığı odunlardan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah, inşaata çalışmak için gelen işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede karbonmonoksik gazından zehirlendiği tahmin edilen Hasan Ramadan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturmaya başladı. - KİLİS

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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