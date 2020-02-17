Karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü
Haberler » Güncel » Karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü - Haber

Karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

17.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:19
Karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

Oto boyacısı Mesut Kelleci'nin (50) işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan anne babalarına bakmaya giden kızıyla damadı, Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çifttin öldüğünü belirledi.

Kelleci çiftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler