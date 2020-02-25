25.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:39

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta bulunan iki katlı evin alt katında oturan Özlem Özdoğan (27) ve çocukları Samet (5), Zeynep (4), Ecrin Nisa (1), Yiğit Miraç (2) ile Öykü Seher (3) uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Uyanarak evde gaz kokusunu fark eden anne, komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaynak: AA

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