Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

24.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:31

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Atmalı köyünde ikamet eden Esra Kırmaz, Hiray Kırmaz, Ali Kırmaz ve Muhammet Emir Kırmaz sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Diğer olay ise Besni'ye bağlı Suvarlı Beldesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semra Dost, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA