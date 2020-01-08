Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

08.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:15
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

'da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan İbrahim, Zeynep, Zehra Betül ve Ahmet Arguvan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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