Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi
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Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi

Kilis'te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

31.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:56
Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi

'te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar, nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Zehirlenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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