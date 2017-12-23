Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından iki kişi zehirlendi.



Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde Hatice Ç. (45) ile Hülya Y., (34) bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen ev sakinlerinin yakın komşularından yardım istemesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci açık olan Hatice Ç. ve Hülya Y.'ye ilk müdahalede bulundu. Zehirlenen 2 kişi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Ç. ve Hülya Y.,'nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SAKARYA