Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi
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Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

01.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:25
Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Dün gece ve sabaha kadar Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi. Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde 4 kişi, Kilis merkez Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi'nde 6, Ekrem Çetin Mahallesi'nde ise 5 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenen 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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