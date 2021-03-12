Karbonmonoksit gazı can aldı

Kayseri'de karbonmonoksit gazından 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı aileden Meryem (2), Munise(6), Ayşe(5) ve anne Şehide Muhammed Abdurrahman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenler ailenin yakınları tarafından yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 6 yaşındaki Munise Abdurrahman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğunun tedavilerine ise devam edildiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı