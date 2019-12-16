Karbondioksit kirliliği rekor kırarken ülkeler çözümden uzak
Karbondioksit kirliliği rekor kırıyor; Yeryüzü hızla ısınıyor: Ülkeler çözümden çok uzakta
İspanya'da başarısızlıkla sona eren 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) çevre kirliliği konusunda alarm veren dünyanın 10 yıl daha kaybetmesine neden oldu. Sanayi devriminden beri 1 derece ısınan yeryüzü, 20 yıl içinde 1,5 derece daha ısınmayla karşı karşıya.
Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği Paris Anlaşması bu yüzyılda ısınmanın 2 dereceyi aşmamasını öngörüyordu. Oysa şu ana kadar 1,7 derece artışın yaşandığı yeryüzünün bu hedefe ulaşması şimdiden mümkün değil. Euronews.com'da Görüntüle