Karbondioksit Emen Manyezit Mineralini Ürettiler

Kanadalı bilim insanları laboratuvar ortamında, fosil yakıtların atmosfere saldığı, aşırı miktarda yoğunlaşarak sera etkisi yapan CO2'i (karbondioksit) emen manyezit mineralini üretmeyi başardı. Bu yeni mineralle, atmosferde biriken ve işlenmesi binlerce yıl alan karbonun toplanması ve işlenmesinin günlere indirebileceği kaydedildi. Bilim insanları, bu minarelin sera etkisine yol açarak atmosferin ısısını yükselten gaz emisyonlarını engellemenin esas aleti olacağını belirtti. Mücevher yapmakta ve birçok sanayi işleminde kullanılan ve doğal olarak kayalarda bulunan olarak manyezitin karbon depolama özelliği bilim adamları tarafından öteden beri biliniyordu. Bir ton manyezit atmosferden bir ton CO2 toplayabilir. Bununla birlikte, önceki çalışmalarda havayı kirleten gazların yer altındaki kaya oluşumlarında depolanması araştırıldı. Ancak yeni minerallerin oluşumunun uzun zaman alması sebebiyle uygulamaya geçilemedi. Trent Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten ekibin lideri Profesör Lan Power, dünyanın yüzeyinde bulunan oluşmasının yüz binlerce yıl alacağını belirtti. Profesör Power ve ekibi bu meselenin üstesinden gelmek için düşük ısıda doğal olarak manyezit oluşturmanın ve daha sonra onun kristalleşmesi bilgisini kullandı. Manyezit kayasının oluşmasını hızlandırmak için polistiren mikroküreleri katalizör olarak kullanıldı. Manyezit kayalarının oluşması bu şekilde 72 güne indirildi. Profesör Power, şimdilik bunun deneysel bir işlem olduğunu, manyezitin atmosferden karbon depolaması için kullanılabilmesinden emin olmadan önce bu işlemin ölçeğinin büyütülmesine gerek duyulduğunu söyledi. Araştırmanın sonuçları bilim insanları tarafından Boston'daki Goldschmidt Jeokimyo Konferansı'nda sunuldu. Ancak, önde gelen bazı bilim insanları, bunun için gerekli sanayinin hazır olmaması sebebiyle bu beklentilerin fazlaca iyimser olduğunu söyledi. Bununla birlikte karbon emisyonunun azaltılması için bu tür teknolojilerin geliştirilmesinin gerektiğine vurgu yapıldı.

(İHA)