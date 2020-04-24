Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken, bu düşüşün kalıcı olması ve iklim değişikliğini önlemek için etkin politikalara ihtiyaç duyuluyor.
24.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:05
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken, bu düşüşün kalıcı olması ve iklim değişikliğini önlemek için etkin politikalara ihtiyaç duyuluyor.
Kaynak: Dunya.com