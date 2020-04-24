Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken, bu düşüşün kalıcı olması ve iklim değişikliğini önlemek için etkin politikalara ihtiyaç duyuluyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken, bu düşüşün kalıcı olması ve iklim değişikliğini önlemek için etkin politikalara ihtiyaç duyuluyor. Kaynak: Dunya.com