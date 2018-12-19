Karbon Dioksit'i Hapseden Yeni Bir Toz Keşfedildi

– Kanada Waterloo Üniversitesi'nden bilim insanları, fabrikalar ve enerji santrallerinin çıkardığı "karbon dioksiti hapsedebilen bir toz" geliştirdiler.

Waterloo Üniversitesi'nden kimya mühendisliği profesörü Zhongwei Chen'in yeni bir işlemle ürettiği geliştirilmiş karbon tozu, fosil yakıt kullanan tesislerin yaydığı karbon dioksiti halihazırda kullanılan yöntemlere göre iki kat daha verimli bir şekilde filtreleyerek ayrıştırıyor.

Keşfin öneminin gelecekte giderek artacağını söyleyen Chen, "Fosil yakıt kullanımı ile mücadeleyle ilgili yeni yöntemler bulmak zorundayız" dedi.

Geliştirilmiş karbon tozu üretiminde, gözeneklerin boyutları ve yoğunluklarının değiştirildiği yeni yöntemle, su filtreleme ve enerji depolaması yapmanın da mümkün olduğu açıklandı.

Karbon dioksit molekülleri, geliştirilmiş karbon tozu ile temas ettiğinde yüzeye yapışıyor. Verimli, ucuz ve çevre dostu olması sebebiyle karbon, küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden olan karbon dioksit emisyonu ile mücadelede büyük bir katkı sağlıyor.

Bilim insanları, birkaç Çin üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, karbondan üretilen maddelerin gözeneklerinin boyutları ve yoğunluklarını değiştirerek yüzetutunum oranını yükseltiyor.

Geliştirilen teknikle, santrallerin atıklarında siyah karbon tozu elde etmek için ısı ve tuz kullanıyor. Tozu oluşturan karbon küreler çok sayıda gözeneğe sahip ve büyük çoğunluğu çap olarak bir metrenin milyonda birinden daha düşük.

Kullanılan maddenin gözenekliliğinin çok yüksek olduğunu belirten Chen, "Gözeneklerin çok küçük olması, bu maddelerin karbon dioksit moleküllerini çok yüksek verimlilikle hapsediyor.

Geliştirilmiş karbon tozu, fosil yakıtlı enerji santralleri gibi büyük kaynaklarda karbondioksite doyurulduğunda, toz depolama yerlerine nakledileeek ve karbon dioksitin atmosfere salınmasını önlemek için doğal yeraltı oluşumlarına gömüleceği açıklandı. - İstanbul

Kaynak: DHA