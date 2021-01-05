Karbel Karaköprü Belediyespor'dan dolandırıcılık iddialarına yanıt Açıklaması
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Karbel Karaköprü Belediyespor'dan dolandırıcılık iddialarına yanıt Açıklaması

05.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:42
Karbel Karaköprü Belediyespor'dan dolandırıcılık iddialarına yanıt Açıklaması

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor, bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen futbolcunun kulüpleriyle bir bağı bulunmadığını bildirdi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor, bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen futbolcunun kulüpleriyle bir bağı bulunmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında Karbel Karaköprü Belediyespor'da oynadığı iddia edilen bir futbolcunun dolandırıcılık olayına karıştığının iddia edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre, kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp, şahıs mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız."

Bazı internet sitelerinde şarkıcı Berdan Mardini'nin yardıma muhtaç bir aileye destek olması için dolandırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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