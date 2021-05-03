Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

İlçe girişinde tam kapanmadan dolayı görev yapan polis memurları, gelen araçların kontrollerini yaptığı sırada yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark ettiler. Trafiği durduran polis memuru ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı. - BİLECİK

Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:20:44. #1.14#

title