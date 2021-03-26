Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
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Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle Kozlu ilçe yolu ulaşıma kapandı.

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ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle Kozlu ilçe yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği heyelanda, can ve mal kaybı yaşanmazken, polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Heyelan, saat 18.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Zonguldak- Kozlu ilçe sınırında meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ile kayan toprak, karayolunu kapattı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı yolda, polis ekipleri, önlem alarak karayolunu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlattığı yolda, ara ara devam eden heyelan nedeniyle çalışmalar ilerleyemedi. Ekiplerin heyelanın sona ermesinin ardından karayolunu trafiğe açmak için çalışmaya devam edeceği bildirildi.Öte yandan heyelan anı ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı
Karayolundaki heyelan ilçe yolunu kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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