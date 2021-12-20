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Karayolundaki büyükbaş hayvanlar tehlike saçıyor

Karayolundaki büyükbaş hayvanlar tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop-Ayancık karayolu üzerinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvanlar, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop- Ayancık karayolu üzerinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvanlar, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

Araçların sık sık geçtiği bölünmüş karayolunda başıboş halde ve küpesiz dolaşan büyükbaş hayvanlar sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Yolda dolaşan büyükbaş hayvanların ise birçok kazaya sebebiyet çıkarması an meselesi oluyor.

Karayolunu kullanan sürücü Hüseyin Güner, "Ben iş için sürekli bu yolu kullanmak zorundayım. Fakat bu başıboş ve küpesiz hayvanları sürekli bu yolda görüyorum. Ben bildiğim için yavaş geliyorum ama her sürücü bunu bilmez. Allah korusun ölümcül kaza bile meydana gelebilir. Hayvanların kulağında küpesi de yok, kimin olduğu bile belli değil. Yetkililer bu duruma bir an önce el atmalı" dedi. - SİNOP

Karayolundaki büyükbaş hayvanlar tehlike saçıyor

Karayolundaki büyükbaş hayvanlar tehlike saçıyor

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