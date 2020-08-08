Karayolunda yine uzun kuyruklar oluştu
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Karayolunda yine uzun kuyruklar oluştu

Pandemi döneminin en gözde tatil merkezi haline gelen Muğla'da Kurban Bayramı sonrası ilk tatil gününde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolunda yine uzun kuyruklar oluştu
08.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:12

Pandemi döneminin en gözde tatil merkezi haline gelen Muğla'da Kurban Bayramı sonrası ilk tatil gününde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Menteşe ilçesi akıllı kavşaktan Marmaris-Fethiye karayolu yol ayrımına kadar dönüş ve geliş yönünde karayolunda seyreden araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Sakar rampasının iniş yönünde son virajda bir aracın bariyere çarpması sonrası yolda bakım çalışması yapılması da yoğun trafiğe eklenince iniş yönünde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğuna neden oldu.

Kurban Bayramında tatile çıkmayan ve tatillerin bayram sonrasına erteleyen vatandaşların Marmaris, Datça, Fethiye gibi tatil beldelerine akın etmesi, Kurban Bayramı tatilini uzatan vatandaşların da dönüşe geçmesi ile karayolunda hem geliş yönünde, hem de gidiş yönünde yoğunluğa neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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