Karayolunda yaban keçileri görüntülendi
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Karayolunda yaban keçileri görüntülendi

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.

24.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:26
Karayolunda yaban keçileri görüntülendi
GİRESUN'un ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.

Şebinkarahisar ilçesinde yağan kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri, yavrularıyla karayoluna indi. Koruma altındaki yaban keçileri, buzlanma nedeniyle yollara serpilen tuzdan yerken, karayolundaki yolculukları da objektiflere yansıdı.


- Şebinkarahisar
Kaynak: DHA
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