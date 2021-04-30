Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ters şeritten gelip benzin istasyonuna girmek istediği sırada, benzin istasyonundan çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştığı görünüyor.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden D300 karayoluna çıkan İbrahim Ç. (17) idaresindeki 45 ACY 157 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Kavşağı'ndan İzmir-Ankara istikametine ters yöne çıkıp, benzin istasyonuna girmek istedi. Bu sırada benzin istasyonundan çıkan Erkan Akçataş (45) idaresindeki 35 AL 4557 plakalı Citroen marka otomobil de D300 karayoluna bağlanmak isterken, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İbrahim Ç., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde, motosikletin D300 karayolunda tersten gelip, benzin istasyonundan çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. - MANİSA

Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Karayolunda ters yöne giren motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Altıparmak

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