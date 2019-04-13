Karayolunda Prefabrik Ev

Samsun-Ankara karayolunda taşınan prefabrik ev, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasının ebatlarından çok büyük olan ve yolun büyük bir kısmını kapatan prefabrik ev taşırken görüntülendi. Herhangi bir önlem almadan taşınan prefabrik ev, sürücüleri tedirgin etti. Tehlikeli taşıma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA