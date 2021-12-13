Karayolunda motosikletli jokey - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karayolunda motosikletli jokey

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayolunda motosikletli jokey Ana yolda motosikleti at gibi kırbaçladı Bursa'da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden şahıs görenlere tebessüm ettirirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA (İHA) - Karayolunda motosikletli jokey

Ana yolda motosikleti at gibi kırbaçladı

BURSA - Bursa'da bindiği motosikleti at yerine koyup kırbaçlayarak seyreden şahıs görenlere tebessüm ettirirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Mudanya yolunda, motosikleti üzerinde seyreden bir vatandaş hızlanması için motorun arkasına vurdu. Motosikleti at zanneden şahsı gören diğer vatandaşların yüzünde tebessüm belirirken, 'maşallah sanki at sürüyor' esprileri yapıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Karayolunda motosikletli jokey

Karayolunda motosikletli jokey

Karayolunda motosikletli jokey

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı

Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı

 Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi

Çocukların akılalmaz şakası faciayla sonuçlandı! Dezenfektan döktüğü arkadaşını böyle ateşe verdi

 Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç saça baş başa girdi

Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç saça baş başa girdi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title