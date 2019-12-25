Karayolunda erkek cesedi bulundu

25.12.2019 01:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 01:08

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tırın çarptığı iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ölümüne neden olan aracın ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre olay geç saatlerde Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüler karayolunun ortasında yatan bir erkek cesedi görüp durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada cesedin Galip Sinan Oflaz (56) olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Oflaz'ın ölümüne kendisine çarpan bir aracın neden olduğu tahmin ediliyor.



Oflaz'a çarpan aracın bulunması için, plaka okuma ve görüntüleme sistemleri incelendi. Olayın gerçekleştiği düşünülen zaman dilimi içerisinde, Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan şüpheli tırlar takibe alındı. Sivas'ta Taşlıdere mevkiinde durdurulan tırlar, olay yeri inceleme ekipleri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde herhangi bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA