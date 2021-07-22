Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
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Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü

Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır-Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti. Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOGRAFLI


Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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