Karayolunda can pazarı...Yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet yayanın üzerine devrildi
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Karayolunda can pazarı...Yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet yayanın üzerine devrildi

Karayolunda can pazarı...Yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet yayanın üzerine devrildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

18.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:49

Karayolunda can pazarı...Yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet yayanın üzerine devrildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Duyarlı vatandaşlar sayesinde, devrilen kamyonet insan gücüyle kaldırılarak altında kalan genç kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olay saat 21: 10 sıralarında Nazilli-Denizli Karayolu eski Polis Okulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan bir kamyonet yola çıkan yayaları fark edince, yaya iki gence çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çarpan hafif ticari araç hakimiyeti kaybolunca yolun ortasına devrildi.

Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa G. İsimli genç devrilen kamyonetin altında kaldı. Bu sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi, diğer yandan da yaralıyı kurtarmak için aracı kendi güçleri ile kaldırmaya çalıştı. Çevredeki tüm vatandaşların yardıma koşması ile kamyonet insan gücüyle kaldırılıp altındaki genç de çıkarıldı.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Mustafa G.ye olay yerinde ilk müdahale uyguladıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis tarafından el konulan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karayolunda can pazarı...Yayaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet yayanın üzerine devrildi

Kaynak: İHA

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