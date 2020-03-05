Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
Haberler » Güncel » Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler - Haber

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

05.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:16
Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

Caddesi'nde bir grup , bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler