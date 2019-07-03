Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği tehlikeye düşürüyor

Türkeli-Ayancık karayoluna inen başıboş büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksıyor.

Türkeli-Ayancık karayolunda başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Sahipleri tarafından otlamaları için yol kenarındaki bahçelere salınan büyükbaş hayvanlar, karayolunda tehlike saçıyor. Özellikle yaz sezonunda oldukça işlek olan yola aniden çıkan hayvanlar zaman zaman kazalara da neden oluyor.

Yetkililer, başıboş hayvanların trafiğe çıkmalarından dolayı hayvanların kulak küpelerinden sahiplerinin tespit edildiğini, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçuyla hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandığını belirterek, hayvan sahiplerini uyardı. - SİNOP

Kaynak: İHA