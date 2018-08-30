Karayolunda Başıboş Hayvanlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde karayoluna inen başıboş büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.

Trafiğin yoğun olduğu Samsun-Sinop karayoluna çıkan büyükbaş hayvanlar trafiği tehlikeye düşürdü. Refüjde otlayan ve ana yola çıkan başıboş hayvanları gören vatandaşlar, durumu polise ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri trafiği tehlikeye sokan hayvanları karayolundan çıkartarak mahalle arasında boş bir alana topladı.

Olay yerine gelen hayvan barınağı ekipleri hayvanların sahiplerine ulaşmak için kulak küpelerinin seri numaralarını aldı. Kulak küpelerinin alındığı hayvanların sahiplerine ise ceza yazılacağı öğrenildi. - SAMSUN