Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
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Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı Samsun-Ankara Karayolu'nda bir tırın üzerinde taşınan 21 metre uzunluğunda, 7 metre enindeki balıkçı teknesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı

SAMSUN - Samsun-Ankara Karayolu'nda bir tırın üzerinde taşınan 21 metre uzunluğunda, 7 metre enindeki balıkçı teknesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ağrı'daki bir alıcı, restorana dönüştürmek üzere Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan ve kullanılmayan gemiyi satın aldı. 21 metre uzunluğunda, 7 metre enindeki balıkçı teknesi, bir tır ile Ağrı'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması için nakliyat, İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirildi. İki görevli aracın eşliğinde tekne, karayoluyla götürülürken bu sırada yolda onu gören diğer araçların sürücüleri ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçı teknesinin yarın Ağrı'da olmasının planlandığı belirtildi.

Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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