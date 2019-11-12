Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı
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Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı

Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu.

12.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:17
Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı

Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.


Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 45. Kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi.


Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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