Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı

15.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:50

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yemek aramak için karayoluna inen yaban domuzu, ulaşımda kısa süreli aksama yaşanmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni Datça Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek, frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu, koşarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA