Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada
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Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada
05.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:13

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada Tunceli'de karayoluna çıkan anne domuz, yavrularını araçlardan korumaya çalışması ise cep telefonu ile görüntülendi Tunceli'de 3 yavrusuyla karayoluna çıkan domuzun yavrularını araçlardan koruma çabası cep telefonu ile görüntülendi.

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada

Tunceli'de karayoluna çıkan anne domuz, yavrularını araçlardan korumaya çalışması ise cep telefonu ile görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de 3 yavrusuyla karayoluna çıkan domuzun yavrularını araçlardan koruma çabası cep telefonu ile görüntülendi.

Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi mevkiinde 3 yavrusuyla birlikte anne domuz 3 yavrusu ile karayoluna indi. Karayolunda ilerleyen anne domuzun, yavrularını araçlardan koruma çabası dikkat çekti. Karayolunda bir süre ilerleyen domuzlar daha sonra sürücülerin de yol vermesiyle yolun karşı tarafına geçmeyi başardı.O anları vatandaşlardan Erkan İnanç cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde anne domuzun, bir yandan karayoluna dağılan yavrularını bir arada tutmaya çalışması diğer yandan araçların yavrularına çarpmaması için sarf ettiği çaba dikkat çekti.

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası kamerada

Kaynak: İHA

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