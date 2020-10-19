Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi
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Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi

19.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:09

Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi Tunceli'de karayoluna inen 4 boz ayı görüntülendi.

Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de karayoluna inen 4 boz ayı görüntülendi.

Tunceli-Pülümür arasında karayoluna 4 boz ayı indi. Karayolu kenarında ceviz ağacına çıkan ayılardan bazıları araç farlarını görünce tekrar yola indi. Karayolunda duran ayıların herhangi bir kazaya neden olmaması için bir kişi aracının kornası çalarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını belirten vatandaşlar, "Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre görüntüledikten sonra karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdık" dedi.

Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi
Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi
Karayoluna inen 4 boz ayı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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