Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı HAKKARİ'de karayoluna giren küçükbaş hayvanlar, trafiğin aksamına neden olunca, trafik polisleri önlem aldı.

HAKKARİ'de karayoluna giren küçükbaş hayvanlar, trafiğin aksamına neden olunca, trafik polisleri önlem aldı.

Hakkari'de kış aylarını köyde geçiren çobanlar, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sürüleriyle yayla yoluna çıkmaya başladı. Hakkari'de çobanlık yapan Hamdullah Adıyaman da kente yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na gitmek üzere 500 koyunu ile birlikte yola çıktı. Ancak, koyunların trafiğin yoğun olduğu Hakkarı-Van karayoluna çıkınca trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, koyunlar karayolundan çıkıncaya kadar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamamı için önlem aldı.

Kaynak: DHA