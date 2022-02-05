KEMALPAŞA, İZMİR (İHA) - Karayoluna düşen taş ve kayalar kameralara böyle yansıdı

Yoldan geçen ticari bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Liman köyü mevkiinde tünel girişine düşen taş ve kayalar güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa geçişi Liman köyü mevkiinde bugün saat 17.45 sıralarında tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı. Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu. Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.