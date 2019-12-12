Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı
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Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

12.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:12
Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

BURDUR'un ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bucak'a bağlı Kargı köyü Taşdibi Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında dağdan kopan büyük bir kaya parçası, Isparta- Antalya karayoluna düştü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemenin yapıldığı yolda ulaşım kontrollü verilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçasının Karayolları ekipleri tarafından kaldırılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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