Karayoluna Düşen Elektrik Kablosuna Sırıklı Çözüm

BİNGÖL- Erzurum karayolununa düşen elektrik teli sürecülere korkulu anlar yaşattı. Yola düşen kabloda elektrik akımı bulunabileceği korkusu ile araçları ile telin üzerinden geçmek istemeyen sürücüler için bir kişi uzun bir sırık ile yere düşen kabloyu kaldırarak araçların altından geçmesini sağladı. Karayolunun, Bingöl'ün Karlıova ilçesine 1 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk Köyü'nde karayoluna düşen elektrik kablosu sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolunda seyahat eden sürücüler, yola düşen elektrik bulunabileceğinden endişe edilen kablonun kaldırılması için Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'ne haber verildi. Ekiplerin gecikmesi üzerine orada bulunan bir kişi, araç trafiğini sağlamak için ilginç bir çözüm buldu. Bu kişi bulduğu uzun bir sırık ile elektrik telini metrelerce yukarı kaldırarak altından araçların geçmesi sağlandı. Yaklaşık 2 saat sonra gelen ekipler teli oradan kaldırdı. - Bingöl