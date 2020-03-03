Karayoluna çıkması sonu oldu
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Karayoluna çıkması sonu oldu

Kara yoluna çıkan başıboş at, yolda seyretmekte olan bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

03.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:01
Karayoluna çıkması sonu oldu

Kara yoluna çıkan başıboş at, yolda seyretmekte olan bir aracın çarpması sonucu telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, –Kayseri karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil, Sivas'tan Kayseri istikametine giderken duramayıp bir anda önüne çıkan başıboş ata çarptı. At olay yerinde telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Başıboş atın sahibinin tespiti için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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