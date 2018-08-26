Karayoluna Çıkan Su Samuru Telef Oldu

Aydın'da karayoluna çıkan su samuru araçların çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Söke-Bodrum karayolunda hareketsiz yatan su samuru gören vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

Olay yerine giden dernek üyeleri su samurunun araçların çarpması sonucu telef olduğunu tespit etti.

Yol yakınlarındaki akarsudan geldiği değerlendirilen su samuru, dernek üyelerince kireçlenerek gömüldü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da aynı alana yakın bir noktada bir su samurunun öldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgenin bu hayvanların yaşam alanı olduğunu düşünüyoruz. Beslenmek için yer değiştiriyorlar. Bu yer değiştirme sırasında bu olaylar yaşanıyor. Bunlar çok önemli hayvanlar. Nesli çok tehlike altında değilse de son yıllarda bunların yaşam alanları bitmek üzere. Bu yüzden bu hayvanların nesli de tehlike altına giriyor. Bu yaşam alanları korunmalı. Su samurunun bu bölgede yaşandığı bilinmiyordu. Yaşanan ölüm olaylarından sonra bu bölgede oldukları belirlendi."