Karayoluna çıkan iki yavru domuz telef oldu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında karayoluna çıkan yaban domuzu yavruları, araç çarpması sonucu telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında karayoluna çıkan yaban domuzu yavruları, araç çarpması sonucu telef oldu. Gündüz vakti yiyecek aramak için Baştepe köyü yakınlarına gelen domuz sürüsü, yolunu şaşırıp karayoluna çıktı. Sandıklı - Hocalar karayolunun 10. kilometresinde karayoluna çıkan yavru domuzlara araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki yaban domuzu yavrusu anayolda telef oldu. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İHA