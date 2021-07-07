Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü
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Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü

Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karayoluna çıkan domuza çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karayoluna çıkan domuza çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 06 EZ 6476 plakalı otomobil, Konya yönüne seyir halindeyken aniden karayolu üzerine çıkan yaban domuzuna çarptı. Aracın çarptığı domuz savrulduğu boş arazide telef oldu. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - KONYA

Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü
Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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