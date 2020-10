Karayoluna çıkan büyükbaş hayvan kazaya yol açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde başıboş hayvanların aniden yola çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı ucuz atlattı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 NG 724 plakalı minibüs aniden karayoluna çıkan ineğe çarptı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazaya neden olan büyükbaş hayvan ise telef oldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ve zabıta ekipleri telef olan hayvanın kulak küpesi olmadığını belirledi. Telef olan büyükbaş hayvanla birlikte olan diğer 3 büyükbaş hayvanlardan birinde kulak küpesi tespit edildi. Ekipler büyükbaş hayvanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kazayı gören İsmail Yiğit isimli vatandaş, "Geçen de burada aynı olay oldu. Polisler geldiler, inekleri toplayıp götürdüler. Aynı olay her şoförün, her vatandaşın başına gelebilir. Burada araç taklada atabilir, ölümlü kazada olabilir. Yazık, bunların tedbirinin bir an önce alınması lazım. İllaki insanların ölmesi mi lazım. Başı boş inekler hala dolaşıyor. Vatandaşlar hayvanlarına sahip çıkmalı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı