Karayoluna çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum'da başıboş bir eşek ve yavrusu karayoluna çıktı.

Erzurum'da başıboş bir eşek ve yavrusu karayoluna çıktı. Yavaş adımlarla yolda ilerleyen eşekler sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da D100 karayoluna çıkan başıboş eşek ve yavrusu yaklaşık 100 metre ilerledi. Boyunlarında yular olduğu ve sahiplerinden kaçtığı anlaşılan eşekler bir süre araçların arasında ilerledikten sonra kaldırıma çıktı.

Elif Yılmaz isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde eşeklerin bazı sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı