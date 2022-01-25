KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİLER TEHLİKE ATLATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİLER TEHLİKE ATLATTI

Van karayolunun 15'inci kilometresinde 4 ayrı noktada çığ düştü.

HAKKARİ (DHA) - Van karayolunun 15'inci kilometresinde 4 ayrı noktada çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operüatörü ile yoldan geçen yolcu minibüsündekiler, düşün yeni çığla tehlike atlattı.

Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.

KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİLER TEHLİKE ATLATTI

KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİLER TEHLİKE ATLATTI

KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ; YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİLER TEHLİKE ATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gündoğdu, Hakkari, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title