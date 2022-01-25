Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Van karayolunun 15'inci kilometresinde 4 ayrı noktada çığ düştü.

HAKKARİ (DHA) - Van karayolunun 15'inci kilometresinde 4 ayrı noktada çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operüatörü ile yoldan geçen yolcu minibüsündekiler, düşün yeni çığla tehlike atlattı.

Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.


Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title