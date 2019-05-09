Karayolu Trafik Haftası Kutlanıyor
Kilis'te Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kilis'te Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.
İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan standlarda, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden getirilen simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Kaynak: AA