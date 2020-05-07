Karayolu Trafik Güvenliği Haftası

Malatya'nın Darende ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla sürücülere maske ve reflektör dağıtıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla sürücülere maske ve reflektör dağıtıldı.

Trafik Haftası dolayısıyla Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde tören düzenlendi.

Törende, Malatya Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Deniz, 50 yıldır şoför olan kaza ve cezası da bulunmayan Kılıçbağı Mahallesi Muhtarı Burhan Uğurluay'a kurallara uyduğu için teşekkür plaketi verdi.

Deniz ve beraberindeki trafik polisleri, törenin ardından D-300 kara yoluna geçerek, seyahat eden sürücülere maske ve dezenfektan dağıttı.

Trafik polisleri ilçenin girişindeki polis uygulama noktasında ise 20 çiftçiyle bir araya gelerek, üreticilere reflektör dağıtıp hep birlikte "Çiftçimiz için, polisimiz için, Türkiye için, üretim için, halkımız için, bu yolda hep birlikteyiz." slogan attı.

Uygulamalardan memnun olan sürücü ve çiftçiler trafik polislerine teşekkür etti.

Kaynak: AA