Karayolu samanlığa döndü

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil ile aynı anda kavşağa giren kamyonun sürücüsü kaza yapmamak için manevra yaptı. Kamyonda bulunan saman balyaları savrulmanın etkisiyle yola devrildi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden kavşak noktasına giren 26 YZ 033 plakalı kamyonun geçişi sırasında plakasına ulaşılamayan bir otomobil tehlikeli şekilde yaklaştı. Otomobil ile aynı anda viraja giren kamyon, araca çarpmamak için sert bir manevra yaptı ancak bu sırada üzerine bağlı bulunan saman balyaları yola devrildi. Olaya sebebiyet veren otomobil ise İstanbul yönüne doğru yoluna devam etti. Kaza sonrası balyaların yola savrulması sonrasında yol samanlığa döndü.

Kamyonla birlikte yolda kalan balyalar daha sonra bir yükleme aracı ile yol kenarına kaldırılırken, bölgeye gelen polis ekipleri de yol temizlenene kadar trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağladı.

Yol tamamen temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - EDİRNE