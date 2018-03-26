Karayolu İşçilerinden Kadro Talebi

Karabük'te bulunan Karayolları 153'üncü Şube Şefliği'nde çalışan taşeron işçiler, kadroya alınmayı talep etti.

Şefliğin bahçesinde toplanan işçiler adına açıklama yapan Yol-İş Sendikası iş yeri baş temsilcisi Harun Topçakıl, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların kadroya alınmasının memnuniyet yarattığını söyledi.

Karayolları'nda asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri üstlenen taşeron yanında çalışan işçilerin de kadroya alınmasını istediklerini ifade eden Topçakıl, gerçekleşirse işçilerin ve ailelerinin çok mutlu olacağını aktardı.

İşçiler, açıklamanın ardından dağıldı.