Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verildi.

Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliği ile kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın artırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününü takip eden haftanın "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlandığı belirtildi.

Hafta boyu çeşitli etkinliklerle vatandaşlarda trafik haftası bilincinin yükseltilmesinin amaçlandığı anlatılan açıklamada, "Bu kapsamda il milli eğitim müdürlükleri ile koordine kurularak EBA kanalları ve/veya online eğitim platformları üzerinden trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi istenmiş olup, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3-F sınıfı ile yapılan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Zoom programı üzerinden 'Annem Hep Yanımda' ve 'Kemerim Hep Aklımda" mottosuyla ilgili eğitim verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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